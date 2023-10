Bereits seit längerer Zeit ist der Geldautomat am Diakonie-Krankenhaus in Elbingerode abgebaut. Dafür gibt es zwei Gründe, heißt es von der Harzsparkasse.

Das Schild hängt am ehemaligen Standort des Geldautomatens in Elbingerode.

Elbingerode - „Hier stand ein Automat mit Geld“, dieser Anfang eines Infotextes lesen Leute seit einiger Zeit, wenn sie am Sparkassen-Automat am Diakoniekrankenhaus in Elbingerode Geld abheben wollen. Das ist nicht mehr möglich, der Automat wurde von der Harzsparkasse abgebaut.

Die Erfahrung musste auch Dittmar Marquordt machen, als er neulich mit anderen den Automaten nutzen wollte. Die Türen blieben geschlossen, stattdessen das Schild, auf dem weiter steht: „Und Sie sehen nun: Der Automatendienst muss ruh´n“.

Zwei Gründe für Abbau des Sparkassen-Automatens

Von einem Sprecher der Sparkasse habe er als Antwort erhalten, dass die Funktion nicht ausreichend genutzt werde. Gleiches erfährt auch die Volksstimme auf Nachfrage von Heiko Elschner, der im Vorstand der Harzsparkasse sitzt. Der Automat sei „sehr wenig genutzt“ worden, sagt er und betont: „Der Automat ist bereits seit dem 15. Mai abgebaut.“

Die wenige Nutzung sei jedoch nicht der einzige Grund. Auch wegen der vermehrt vorkommenden Automatensprengungen, seien Geräte an solchen Standorten einem „hohen Risiko“ ausgesetzt. Die damit verbundenen Kosten würden sich in solchen Fällen nicht rechnen.

Ausgebaute Filiale in Elbingerode

Zugleich macht Elschner auf die erst von 2020 bis 2021 ausgebaute Filiale in der Wasserstraße 23 in Elbingerode aufmerksam. Diese sei – was heute nicht mehr überall der Fall ist – mit Mitarbeitern besetzt, am Automaten könne man neben dem Geld abheben und dieses einzahlen. Auch Kontoauszüge könnten dort geholt werden.

Marquordt findet die Entscheidung dennoch bedauerlich. Für die Reha- und Krankenhauspatienten sei es die naheliegendste Möglichkeit gewesen, Bargeld zu erhalten. „Außerdem ist dies der Automat gewesen, der am nächsten am Wohngebiet in der Waldbreite lag, in dem viele ältere und alte Menschen wohnen“, bemerkt er.

Insgesamt betreibe die Harzsparkasse noch 53 Geld-Automaten. Vor zehn Jahren seien es noch gut 20 mehr gewesen, informiert der Betrieb.