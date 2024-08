Das Wernigeröder Schloss ist um ein Ausstellungsstück reicher. Eines, das Geheimnisse birgt, verrät der Vorbesitzer Konrad Breitenborn. Was es mit seiner Schenkung auf sich hat.

Das Wernigeröder Schloss Wernigerode im Sonnenuntergang - Besucher können in dem Bauwerk nun ein neues Ausstellungsstück entdecken.

Wernigerode. - Wie sah der Alltag des deutschen Hochadels aus? Wie hat eine so privilegierte Familie gewohnt? Antworten auf diese Fragen finden Besucher im Schloss Wernigerode. Nun können sie ein neues Ausstellungsstück entdecken. Eines, das mit deutscher Politik zu tun hat.

Zu finden ist es nämlich im Arbeitszimmer Ottos zu Stolberg-Wernigerode (1837-1896): ein mit Schnitzereien verzierter Prunkschrank. Der politisch engagierte Fürst war zeitweise Vizekanzler von Otto von Bismarck. Dass er viel Zeit in diesem Raum verbracht haben muss, liegt also nahe. Doch wie das Zimmer zu Ottos Lebzeiten eingerichtet war, ist unklar, sagt Museumsleiter Christian Juranek.

Recherchen zum Leben von Fürst Otto zu Stolberg-Wernigerode

So manches Möbelstück ist im Laufe der Zeit abhandengekommen, einige unwiederbringlich. Ersatz zu finden, ist keine leichte Aufgabe für das Schloss-Team. „Wir bekommen zwar viel angeboten, aber nur das Wenigste davon passt“, erläutert er. Ein anderer Stil, die falsche Holzart, die Größe ungeeignet.

Einem Glas Rotwein soll Fürst Otto zu Stolberg-Wernigerode nie abgeneigt gewesen sein. Ihm zu Ehren wandert deshalb eine Flasche des edlen Tropfens in den – mittlerweile beleuchteten – Schrank in seinem Arbeitszimmer, den Konrad Breitenborn (links) dem Schlossherren Christian Juranek überlassen hat. Foto: Sandra Reulecke

Umso größer sei die Freude, wenn mal alles stimmt. Ein solches Angebot unterbreitete nun Konrad Breitenborn. Der Historiker war jahrzehntelang beruflich eng mit dem Schloss verbunden. Und der 74-Jährige forschte intensiv zum Leben und Wirken von Fürst Otto. Recherchen, Quellenmaterial, Notizen – über die Jahre sammelten sich Hunderte Seiten Papier an. Aufbewahrt hat Breitenborn diese in dem geheimnisumwobenen Schrank, der nun im ehemaligen Arbeitszimmer des Adligen steht.

Das Möbelstück wurde um 1910 bis 1920 erbaut. Es ist mehr als zwei Meter hoch, noch breiter und kein Leichtgewicht – aber zerlegbar. Und es hätte vermutlich den Geschmack von Baumeister Carl Frühling, der dem Schloss sein heutiges Aussehen verpasste, getroffen. „Frühling hat im Interieur gern Eiche furniert genutzt. Der Schrank passt perfekt dazu“, sagt Christian Juranek. Wer den Schrank erbaute, wer den Auftrag dazu gab und wo er ursprünglich stand, ist nicht bekannt. Auch sei unklar, zu welcher Familie sein geschnitztes Wappen gehört.

Dieses Wappen ziert den Schrank, der nun im Arbeitszimmer von Fürst Otto auf dem Schloss zu finden ist. Es ist unbekannt, zu welcher Familie es gehört. Sandra Reulecke

„Der Schrank ist Teil eines Herrenzimmers, zu dem ein runder Tisch mit sechs Stühlen, ein Schreibtisch mit Schreibtischsessel, eine Sitzbank sowie ein kleiner Schachtisch gehören. Ich habe es 1991 für mein Abgeordnetenbüro in der Lindenallee erworben“, berichtet Breitenborn, der von 1990 bis 1994 Mitglied im Landtag war.

Aus der Studentenbude ins Abgeordnetenbüro und schließlich ins Schloss Wernigerode

Er habe die Möbel seinem Freund Bernd Staschull, Restaurator im Kulturhistorischen Museum Magdeburg, abgekauft. Dieser wiederum besaß die Möbelstücke seit 1976. „Herr Staschull war durch eine Zeitungsanzeige auf sie aufmerksam geworden.“ Nicht ganz standesgemäß stattete er damit zunächst seine Studentenbude aus.

Den Schrank benutzte Breitenborn später in seinem Arbeitszimmer auf dem Schloss. „Der runde Tisch und die Stühle standen im Vorzimmer.“ Letztere schenkte er nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben dem Heimatverein Burg und Umgebung. Den Schreibtisch nutzt der Historiker noch zu Hause. „Zusammen mit den weiteren restlichen Möbel soll er später – sofern daran Interesse besteht – ebenfalls per Vermächtnis Schloss Wernigerode als Schenkung zufallen“, kündigt er an.