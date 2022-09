Ein Schwerverletzter bei Feuer-Drama am Brockenplateau

Schierke - Ein Feuerwehrmann ist bei seinem Kampf gegen den Waldbrand nahe Schierke gestern am frühen Abend schwer verletzt worden. Das berichtet Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse der Volksstimme. „An einer Tragkraftspritze kam es zu einer Verpuffung“, erläutert er. Der Kamerad werde per Rettungshubschrauber in das Brandverletztenzentrum Bergmannstrost Halle gebracht. „Das war ein Unfall, klar, aber einer, der nicht passiert wäre, hätten wir nicht zu diesem Einsatz rausgemusst.“ Die Frustration ist dem Harzer deutlich anzuhören.