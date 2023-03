Sternekoch Robin Pietsch und sein Team in Wernigerode sind erschüttert: Einbrecher haben seine beiden Restaurants "Zeitwerks" und "Pietsch" ausgeräumt. Das ist bislang bekannt.

Unbekannte brechen in Restaurants von Sternekoch Robin Pietsch in Wernigerode ein

Robin Pietsch in seinem Restaurant "Zeitwerk" in Wernigerode.

Wernigerode - Schock für Sternekoch Robin Pietsch und sein Team: In seine beide Restaurants am Brunnenhof in Wernigerode, das „Pietsch“ und das „Zeitwerk“, ist eingebrochen worden. Die Diebe haben mächtig zugeschlagen, wie der aus vielen Fernsehsendungen bekannte Harzer sagt.