In Wernigerode wird an einem Hochwasserschutz-Projekt gearbeitet. Anwohner in Hasserode, die schon einmal überrumpelt wurden, sorgen sich wieder, dass sie ihre Häuser nicht erreichen.

Einwohner in Angst: Wird Straße in Wernigerode vom Verkehr abgeschnitten?

Wernigerode. - Anwohner der Straße Am Wiesenhang in Wernigerode wurden Mitte Mai überrascht: Plötzlich kündigte ein Sperrschild eine mehrmonatige Baustelle vor ihren Haustüren an. Nun macht sich bei den rund 70 Betroffenen in Hasserode erneut Angst breit, dass sie ihre Grundstücke mit dem Auto gar nicht mehr erreichen.