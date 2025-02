Wernigerode/Quedlinburg. - Für Ellen Strauchmann war es ein Herzenswunsch, ein eigenes Modegeschäft zu eröffnen. Zuerst erfüllte sie sich diesen in Halberstadt. Dann zieht sie an die Wernigeröder Einkaufsmeile um. „Si Fashion“ an der Breiten Straße öffnete seine Türen. Doch jetzt hat das Geschäft einen neuen Standort: Quedlinburg. Was führte zu diesem Wandel?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.