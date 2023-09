Tanne - Diese Schnitte können weitreichende Folgen haben: Unbekannte haben auf einer Koppel Drähte eines Elektro-Weidezauns durchtrennt, berichtet Susann Thielecke, die mit ihrem Mann Uwe und ihren Töchtern den Brockenbauernhof in Tanne führt.

Der Schaden ist am Dienstagmorgen aufgefallen, berichtet die Tannerin. „Wir kontrollieren täglich die Koppeln und haben dabei festgestellt, dass alle Drähte durchgeschnitten worden sind.“ Noch am Vortag sei alles in Ordnung gewesen. „Das muss kurz vor unserem Kontrollgang oder in der Nacht passiert sein“, so Susann Thielecke. Der beschädigte Zaun sichert eine Bergwiesen-Koppel in Tanne ab.

Anzeige erstattet

Das Gelände ist als „Harter Weg“ bekannt und befindet sich in Richtung Benneckenstein, nahe dem Nachbarort Sorge. Von dort könnten die Übeltäter gekommen sein, vermutet Susann Thielecke, die mit ihrer Familie Anzeige bei der Polizei erstattet hat.

Mehr noch als Schaden am Zaun bewegt die Familie das Risiko, dass der oder die Täter eingegangen sind. Auf der Koppel stehen mehr als 30 Kühe, Kälber und Bullen. „Die Tiere hätten auf die Straße oder auf die Bahngleise der Schmalspurbahn laufen können“, sagt Susann Thielecke. Dort hätten sie Unfälle mit Autos oder Zügen verursachen können, bei denen im schlimmsten Fall Menschen hätten zu Schaden kommen können. Die Familie hofft, dass jemand vielleicht beobachtet hat, was passiert ist, und sich per E-Mail an info@brockenbauer.de wendet.