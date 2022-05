Wechsel Emotionaler Abschied für Ute Stasch als Leiterin der Kita in Derenburg

Wechsel in der Leitung der Kindertagesstätte „Strohköpfchen“ in Derenburg. Nach 42 Jahren wechselt Ute Stasch als Erzieherin nach Börnecke. Ihre Nachfolgerin ist Kathrin Friedrich, die zuvor 20 Jahre die Kita „Am Regenstein“ in Blankenburg geleitet hat.