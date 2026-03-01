Auf diese Nachrichten warten die Benzingeröder seit Jahren: Zwei Ärgernisse in ihrem Dorf sollen verschwinden. Wann die Arbeiten an Fußweg und Matschplatz beginnen und wie teuer sie werden sollen.

Endlich: In Benzingerode soll Fußweg saniert werden – nach jahrelanger Kritik

Diese Stolperstellen soll es bald nicht mehr geben: Der Gehweg an der Wernigeröder Straße in Benzingerode (Landkreis Harz) wird saniert.

Benzingerode. - Für Menschen, die auf eine Gehhilfe angewiesen oder mit dem Kinderwagen unterwegs sind, wird die Wernigeröder Straße in Benzingerode zur Herausforderung: Die schmalste Stelle des Fußwegs misst keine 50 Zentimeter. Die Platten sind uneben, teils gebrochen, hervorstehende Gullydeckel werden zur Stolperfalle. „Wir warten schon seit 15 Jahren, dass sich daran etwas ändert“, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Försterling. Nun gibt es Neuigkeiten.