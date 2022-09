Energie: Chef der Stadtwerke Wernigerode rechnet mit Preiserhöhungen

Volksstimme: Die Stadtwerke Halberstadt und Blankenburg sind in Sachen Energiekrise bereits in die Offensive gegangen, haben zu Pressegesprächen eingeladen, um zu informieren, was auf die Kunden zukommt. Sie nicht. Wieso?Steffen Meinecke: Die Situation ändert sich aktuell ständig. Ein Statement abzugeben, ist nicht so einfach. Zumal ich nur bedingt Hoffnung machen kann. Ich verstehe sehr gut, dass die Leute verunsichert sind. Das wird durch die Politik und die Nachrichten noch verstärkt. Es herrscht allgemein eine gewisse Ratlosigkeit und es stellt sich die Frage, inwiefern politische Entscheidungen die Entwicklung der Energiekrise weiter beeinflussen. Und das besorgt uns sehr. Aber wir sind optimistisch, dass sich die hochspekulativen Preise auf dem Energiemarkt verflüchtigen.