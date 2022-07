Energiekrise: Stabile Gas-Preise bei Stadtwerken Blankenburg in Gefahr

Verbraucher sorgen sich um steigende Gas-Preise und die Versorgungssicherheit im Winter. Die Stadtwerke Blankenburg hatten sich und damit ihre Kunden langfristig eingedeckt. Doch was ist dieser Plan nun noch wert?

Blankenburg - Mit der Anhebung des Gaspreises zum Jahreswechsel 2021/22 hatten die Stadtwerke Blankenburg ihren Kunden stabile Entgelte bis Ende 2023 garantieren wollen. Doch dieses unverbindliche Versprechen sieht Geschäftsführer Tim Schlenkermann nun in Gefahr – wegen der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.