Tanne. - In wenigen Tagen ist es so weit: Am Sonntag, 27. Oktober, werden die Einwohner des Oberharz-Ortes Tanne erneut zur Wahlurne gebeten. Dann steht die notwendige Ergänzungswahl an, die nach der Kommunalwahl vom Juni nötig wurde.