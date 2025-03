Polizei fahndet nach Tätern Erneut besonders schwerer Diebstahl in Harz-Ort: Gelände-Buggy im Wert von 30.000 Euro geklaut

Erst teure Fahrräder, nun ein Buggy im Wert von 30.000 Euro: Schon wieder haben Einbrecher in Darlingerode zugeschlagen. Was zu dem jüngsten Fall von besonders schwerem Diebstahl in dem Harz-Ort bei Wernigerode bislang bekannt ist.