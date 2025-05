Nach monatelanger Zwangspause steht Fleischermeister Torsten Müller kurz vor dem Neustart seines Betriebs in Wasserleben – eigentlich. Ein weiterer Rückschlag verzögert nun erneut die Wiedereröffnung. Was bedeutet das für die Zukunft der Filialen in Ilsenburg und Wernigerode?

Wasserleben. - Eigentlich plante der Wasserlebener Fleischermeister Torsten Müller, nach der Wasserhavarie im vorigen Jahr nun in der zweiten Maihälfte seinen Betrieb wieder anlaufen zu lassen. Doch kurz vor dem Ende der Sanierungs- und Umbauarbeiten hat sich ein weiteres Problem ergeben, dass die Wiedereröffnung verzögert.

Der nagelneue Fußboden in einer wichtigen Produktionshalle musste nachgebessert werden. „Als das bekannt wurde, hätte ich in die Luft gehen können, aber es hilft ja nichts. Jetzt müssen wir noch einmal mit etwa vier Wochen Verzögerung rechnen“, sagt Torsten Müller, dem der Stress deutlich anzumerken ist.

„Zurzeit wird an der Beseitigung des Schadens gearbeitet und ich habe die Zusage, dass nun im Juni mit der Produktion begonnen werden kann“, berichtet der Wasserlebener. „Und diesmal hoffe ich, dass nicht wieder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert.“

Landfleischerei „Gut Wasserleben“: Wann die Ilsenburger Filiale eröffnet wird

Denn wie seine Gewerbekunden hoffen auch die Privatkunden, dass die Filialen in Ilsenburg und in der Wernigeröder Brückengasse wieder öffnen werden. Und auch da kann – zumindest zur Hälfte – Optimismus verbreitet werden. „Wir werden am 3. Juli unsere Filiale am Ilsenburger Markt wieder eröffnen und ich gehe davon aus, dass wir zum Start das komplette Sortiment anbieten können“, sagt der Fleischermeister.

Im Fall der Wernigeröder Filiale im NP-Markt in der Brückengasse will sich Torsten Müller aber noch nicht festgelegen. „Stand jetzt wird die Filiale vorerst nicht öffnen, auf gar keinen Fall am 3. Juli wie in Ilsenburg“, sagt Müller und hält sich zu Details bedeckt. Nur, dass es zu viele Unwägbarkeiten gebe, die mit dem Standort zusammenhingen, ließ er durchblicken. Ob es dabei um Fragen der generellen Zukunft des dortigen NP-Marktes gehe, sagte Müller nicht.

Wasserlebener Fleischermeister Torsten Müller lädt zu Tag der offenen Tür ein

Dafür hat er eine andere gute Nachricht. „Nicht nur meine Mitarbeiter und ich hatten schwere Monate. Auch unsere Kunden haben uns vermisst, wie ich in vielen Telefonaten und persönlichen Gesprächen erfahren habe. Deshalb haben wir uns entschlossen, den Neustart mit einem Tag der offenen Tür hier auf dem Produktionsgelände auf der Domäne in Wasserleben zu begehen“, sagt Torsten Müller.

Er will mit seinem Team dann Interessenten erläutern, was im vergangenen Jahr bei der Havarie geschehen ist, wie sich die Sanierungs- und Umbauarbeiten gestaltet haben und wie nach all den Problemen nun der modernste Fleischereibetrieb der Region wieder an den Start geht.

Den Tag der offenen Tür planen Torsten Müller und seine Mannschaft für Sonnabend, 28. Juni, in der Zeit von 13 bis 23 Uhr. Dann wird der generalüberholte Betrieb der Öffentlichkeit präsentiert, die Fallsteiner Musikanten werden am Nachmittag spielen und für Essen und Trinken ist auch gesorgt.

„Wir möchten mit diesem Tag unseren Kunden für ihre Treue und letztlich auch die monatelange Geduld dank sagen. Aber wir begrüßen auch alle, die uns einfach mal kennenlernen möchten, vielleicht auch, um bei uns beruflich einzusteigen“, sagte Müller.