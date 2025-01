Das Werk 3 lockt im neuen Jahr mit Grillseminaren, Konzerten und neuen Angebote. In der Event-Location in Benneckenstein finden auch 2025 wieder zahlreiche Veranstaltungen statt.

Andreas Rummel gibt auch in diesem Jahr wieder Grillseminare im Werk 3 in Benneckenstein. Das Foto zeigt ein Seminar aus 2024.

Benneckenstein. - Altbewährtes, kulturelle Veranstaltungen, aber auch Neues wird 2025 in der Event-Location Werk 3 in Benneckenstein präsentiert. Eine Auswahl, was Gäste erwartet.