Einbrecher haben im Nordharz-Center Wernigerode Zubehör für Aquarien gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Wernigerode (vs) l Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem Einbruch, den bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 18. November 2019 in Wernigerode verübten. Die Täter drangen gegen 4 Uhr in das Nordharz-Center an der Theodor-Fontane-Straße ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Angaben der Polizei zufolge entwendeten sie mehrere Pumpen sowie technische Ausrüstungsgegenstände für Aquarien. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Die Polizei veröffentlicht jetzt ein Foto einer Überwachungskamera. Der abgebildete Mann stehe im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, die fragt, wer den auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildeten Mann kennt und /oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 entgegen.