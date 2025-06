Gerücht über fehlenden Diesel Fahren Züge der Harzer Schmalspurbahnen zu Pfingsten planmäßig?

Einem Gerücht zufolge soll durch die Harzer Schmalspurbahnen GmbH angeblich nicht genug Diesel eingekauft worden sein, weshalb am Pfingstwochenende nicht alle Züge planmäßig verkehren könnten. Was eine Unternehmenssprecherin dazu sagt und was sie zur Entstehung des Gerüchts vermutet.