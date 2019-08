Voller Einsatz am Boot: Marcel König vom Ostdeutschen Fahrzeugmuseum sichert den am Kranhaken schwebenden U-Boot-Turm in Benneckenstein. Foto: Holger Manigk

Das neueste Exponat des Fahrzeugmusems Benneckenstein ist ein U-Boot-Turm. Der Koloss kommt aus Dänemarks Norden in den Oberharz.

Benneckentein l Am Ziel einer 800 Kilometer langen Reise: Die neueste Attraktion des Ostdeutschen Fahrzeugmuseums ist am Donnerstagnachmittag in Benneckenstein eingetroffen – der Turm eines alten U-Boots aus Dänemark. Nachdem der 15-Tonnen-Koloss mühsam durch die schmale Museumseinfahrt manövriert wurde, setzte ihn ein Kran vom Lkw auf den Hof. Der U-Boot-Turm soll seinen Platz im Teich auf dem Gelände an der Wernigeröder Straße finden, so Mario Tänzer vom Familienbetrieb.

Das Team der Ostalgie-Schau hat 2019 nicht nur den U-Boot-Turm nach Benneckenstein geholt, sondern auch einen MIG-Kampfjet und eine originale Spionagekuppel aus dem Kalten Krieg vom Brocken. Der Privatsender DMAX sendet seit Dienstag, 27. August, eine Serie über das Ostdeutsche Fahrzeug- und Industriemusem unter dem Titel "Roter Stahl - Der Panzer-Clan". In der sechsten und letzten Folge der Staffel soll der U-Boot-Turm auftauchen.