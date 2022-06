Familien finden in Hasselfelde Zuflucht vor Krieg in der Ukraine

Ein Paar aus Belgien, das in Hasselfelde lebt, hat Freunde aus der Ukraine aufgenommen, die vor dem Krieg geflohen sind. Dabei konnten sie auf die Hilfsbereitschaft zahlreicher Harzer zählen.

Hasselfelde - Russische Panzer in ihrer Stadt, Staus auf den Straßen Richtung Westen, kilometerlange Fußmärsche bis zur Grenze, die ihr Heimatland von Polen trennt: Natalja Vermeulen und Marina Onyanova sind dem Krieg in der Ukraine mit als erste entkommen. Nach tagelanger Flucht sind die Schwestern mit ihren Kindern in Hasselfelde untergekommen.