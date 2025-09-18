Der Name ist vertraut, das Konzept völlig neu: Das „Schön“ in der Wernigeröder Innenstadt ist ab sofort ein Anlaufpunkt zum Genießen und Stöbern. Was die Kunden und Gäste dort nun erwartet.

Vom Schuhgeschäft zur Feinkostbar: Wernigeröderin bringt Italien-Flair in den Harz

Carolin Kussin hat in der Wernigeröder Innenstadt eine neue Cafébar eröffnet, in der es weit mehr zu finden gibt als Heißgetränke und Kuchen.

Wernigerode. - Für Italienfans gibt es einen neuen Anlaufpunkt in Wernigerode. Carolin Kussin startet in der Innenstadt mit einem Konzept durch, mit dem sie Feinschmecker ebenso ansprechen möchte wie diejenigen, die auf der Suche nach Geschenken sind.