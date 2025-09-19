Wie es sich anfühlt und ob es lohnt, wenn die ganze Bude von einem Fernsehteam auf links gedreht wird: Eine Familie aus der Nähe von Möckern hat es erlebt.

Ihre Wohnung war das Kinderzimmer des Attentäters: Polizeiruf 110 Dreharbeiten in Ziepel

Polizeiruf 110 zeigt einen Amoklauf an einer Schule. Gedreht wurde auch in Ziepel bei Möckern. Familie Kulms hatte ihr Haus für Dreharbeiten der TV-Produktionsfirma übergeben.

Ziepel - Am Sonntag, 21. September, sitzt ein ganzes Dorf vor dem Fernseher. Denn um 20.15 Uhr wird der neue Polizeiruf 110 aus Magdeburg ausgestrahlt. „Sie sind unter uns“ zeigt einen Amoklauf an einer Schule. Gedreht wurde auch im Partyraum von Familie Kulms in Ziepel. Der wurde zum Kinderzimmer des Attentäters. Eine extrem spannende Erfahrung.