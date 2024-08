Theaternatur beginnt am 2. August in Benneckenstein: An dem Abend wird zum ersten Mal die Eigenproduktion „Glückglückglückglückglück“ gezeigt. Am Wochenende (3. bis 4. August) erwartet die Besucher eine weitere Neuheit und ein Tag der offenen Tür.

Mehr als 200 Gäste haben – trotz wechselhaften Wetters – das Vorprogramm „Frei-Luft-Kultur“ des Theaternatur-Festivals besucht. Über zwei Wochen fanden Veranstaltungen in Bad Harzburg, Braunlage, Wernigerode und Nordhausen statt, informieren die Veranstalter vom Verein Kulturrevier Harz.

Eigenproduktion feiert Premiere

Nun steht das Eröffnungswochenende auf der Waldbühne in Benneckenstein an: Das Publikum erwarten zwei Premieren, Feierlichkeiten und ein ganzer Theatertag mit freiem Eintritt. Los geht es mit der Eigenproduktion von „Glückglückglückglückglück“ am Freitag, 2. August, um 20.30 Uhr. Die Eröffnungsfeier beginnt bereits um 20.15 Uhr am Waldschlößchen 5.

Ein zweites Stück steht für Samstag, 3. August, auf dem Spielplan. Dann wird ab 18 Uhr „Monte Rosa“ auf der Waldbühne zu sehen sein. Auch hier handelt es sich um eine Eigenproduktion nach einem Text der österreichischen Dramatikerin Teresa Dopler.

Theaternatur Benneckenstein: Tag der offenen Tür

Am Sonntag, den 4. August, wird das Eröffnungswochenende mit einem Tag der offenen Türabgerundet: Das sogenannte Waldluftspektakel wird auch in diesem Jahr begangen. Theater für Kinder, interaktive Performances, Schauspiel und einiges Drumherum stehen an diesem Tag auf dem Programm bei Theaternatur. Dieser wird laut den Veranstaltern in einem Karaoke-Abend münden. Der Eintritt für alle Veranstaltungen im Rahmen des Tags der offenen Tür ist frei.

An dem Sonntag werden drei verschiedene Gastspiele gezeigt: „Der Bär, der nicht da war“. In dem Stück geht es laut dem Programm um einen Bären, der auf der Suche nach seiner eigenen Identität die Welt erkundet.

Im ebenfalls gezeigten Stück „Antz! Die Seele der purpurnen Ameisen“, einer 60-minütigen Performance, soll mit „eindringlichen Texten und Soundcollagen“ eine Welt zwischen der Ameisen- und der Menschengesellschaft vorgestellt werden.

Im dritten Gastspiel an diesem Tag – „Foolish Doom - oder wie wahnsinnig ist unsere Welt“ – geht es um einen Zauberer, der die Welt vor einer Klimakrise retten will. Auch an diesem Tag wird „Monte Rosa“ unter der Regie von Frieda Lange gezeigt.

2023 eingeführtes Ticketsystem wird fortgesetzt

Für die Tickets setzt man auch in diesem Jahr auf das 2023 eingeführte Preissystem. Leute können zwischen fünf Preiskategorien und drei Ermäßigungen wählen – je nachdem, wie viel sie bereit sind, zu bezahlen. „Das Erlebnis bleibt gleich“, verspricht Hermann. So soll möglichst vielen Leuten ein Besuch ermöglicht werden.

Das Festival findet vom 2. bis 18. August statt. In diesem Jahr wird mit der zehnten Ausgabe ein Jubiläum gefeiert. Veranstaltet wird Theaternatur vom Verein Kulturrevier Harz unter dem Vorsitzenden Volker Herholt. Im Zentrum des Festivals stehen die Eigenproduktionen, berichtet Festivalleiter Jan-Hendrik Hermann.