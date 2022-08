Festival Theaternatur feiert in Benneckenstein Premiere

Die letzten Vorbereitungen rund um die Waldbühne laufen, am Freitag geht es los: In Benneckenstein wird die Eröffnung des Theaternatur-Festivals gefeiert.

Stellen das Programm für das Theaternatur-Festival in Benneckenstein vor (von links): Jan-Hendrik Hermann, Jasmin Schädler, Volker Herholt, Livia Vogt und Sophia Scherer.

Benneckenstein - Die Proben laufen, die Bühnenaufbauten stehen, die letzten Handgriffe werden erledigt. Bald verwandelt sich die Waldbühne in Benneckenstein wieder für drei Wochen in das Kultur-Mekka im Harz – und die Organisatoren des Theaternatur-Festivals hoffen auf zahlreiche Pilger, die an den elf Spieltagen die Vorstellungen besuchen.