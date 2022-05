Festivals trotz Corona? Das planen Veranstalter aus Wernigerode 2022

2021 war ein schweres Jahr für Veranstalter und Künstler in Wernigerode. Nach zahlreichen Absagen hofft die Branche nun auf eine Ende der Durststrecke.

Lange Durststrecke für Veranstalter und Künstler in Wernigerode – aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Wernigerode - 3G, 2G, 2G+ oder am besten ganz abblasen? Ob Konzerte, Musicals, Lesungen oder Vorträge – Veranstaltungen in Zeiten von Corona zu planen, ist riskant. Lohnt sich der Aufwand momentan? Und was ist 2022 überhaupt möglich?