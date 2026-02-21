Im Wernigeröder Ortsteil Schierke ist am Samstagmorgen, 21. Februar, ein Feuer im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Feuer in Schierke: Fünf Personen bei Wohnhausbrand verletzt

30 Feuerwehrleute waren am Samstag, 21. Februar, bei einem Hausbrand in Schierke im Einsatz.

Schierke. - Schockmoment in Schierke: Bei einem Wohnhausbrand in Wernigerodes höchstem Ortsteil sind fünf Personen verletzt worden. Ausgebrochen ist das Feuer am Samstag. 21. Februar. Gegen 10 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein.