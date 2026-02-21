Feuerwehreinsatz im Harz Feuer in Schierke: Fünf Personen bei Wohnhausbrand verletzt
Im Wernigeröder Ortsteil Schierke ist am Samstagmorgen, 21. Februar, ein Feuer im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. Fünf Personen wurden verletzt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
21.02.2026, 13:00
Schierke. - Schockmoment in Schierke: Bei einem Wohnhausbrand in Wernigerodes höchstem Ortsteil sind fünf Personen verletzt worden. Ausgebrochen ist das Feuer am Samstag. 21. Februar. Gegen 10 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein.