Im Wernigeröder Stadtteil Harzblick brennt eine Wohnung. Was bislang zu dem Feuer bekannt ist.

Feueralarm in Wernigerode: Wohnung in Plattenbaugebiet nach Brand unbewohnbar

Wernigerode. - Schreck im Harzblick: Die Feuerwehr-Sirene in Wernigerode schrillt gegen 9.45 Uhr am Freitag (11. April). Einsatzkräfte rasen mit Blaulicht in das Wohngebiet im Norden der Harz-Stadt.