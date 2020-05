Das Dach der Glasmanufaktur in Derenburg hat gebrannt.. Symbolbild: Martin Rieß

In der Glasmanufaktur in Derenburg (Landkreis Harz) ist ein Feuer auf dem Dach ausgebrochen.

Derenburg (vs) l Am Donnerstag (7. Mai) gegen 16.15 Uhr wurde ein Brand der Glasmanufaktur in Derenburg gemeldet. Als die Polizei vor Ort kam, war das Feuer bereits durch die Feuerweht gelöscht worden.

Es konnte festgestellt werden, dass das Feuer auf dem Dach ausgebrochen war. Hier fanden kurz vorher Dacharbeiten statt, indem Dachbahnen verschweißt wurden. Inwieweit diese Arbeiten in Zusammenhang mit dem Brand stehen, wird nun ermittelt.

Im Laufe des Tages wird daher der Brandursachenermittler des Polizeireviers Harz zum Einsatz kommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.