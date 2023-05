Elbingerode (mg) - Ein Auto ist am Freitagnachmittag (12. Mai) in Elbingerode ausgebrannt. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz auf Volksstimme-Anfrage berichtet, geriet der an der Paul-Selke-Straße geparkte Opel Zafira gegen 15.45 Uhr in Flammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.