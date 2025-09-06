weather wolkig
  4. Internetsensation aus dem Café: Wie kommt das Trendgetränk Matcha in Stendal und der Altmark an?

Matcha hat sich zu einer Internetsensation entwickelt. Das Trendgetränk wird landesweit immer häufiger in Cafés angeboten. Wie sieht es in Stendal und der restlichen Altmark aus?

Von Kai Zickelkau 06.09.2025, 10:43
Volksstimme-Redakteur Mike Kahnert hat den Matcha mit Vanille-Geschmack von „Tea at 9“ in Stendal ausprobiert. Geschmack und Konsistenz ähneln einer leichteren Variante eines Milchshakes.
Stendal. - Eine Internetsensation wird in Sachsen-Anhalt immer beliebter. Auf der Social-Media-Plattform TikTok ernten Videos mit dem Getränk Matcha-Latte Millionen von Aufrufen. Die Volksstimme hat herausgefunden, wie es um den Trend in Stendal und der Altmark bestellt ist.