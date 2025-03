Der erste Brand in diesem Jahr im Bereich Brocken/Schierke: Am 18. März musste die Feuerwehr unweit der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Schierke und Drei Annen Hohne löschen. Das ausgedörrte Gras gerät nach langer Trockenheit leicht in Brand.

Foto: Feuerwehr Schierke