Feuerwehrleute putzen ihr Elbingeröder Domizil

Elbingerode - Mächtig was los, in und an der Feuerwache am Ahrendfeld. Nicht nur, was so alles an Ausrüstung zum Alltag eines Feuerwehrkameraden gehört, wurde inspiziert und überprüft. Auch die Anlagen und Geräte sowie natürlich alle Fahrzeuge wurden einem großen Reinemachen unterzogen. Selbst der Feuerwache erhielt eine Behandlung mit Waschlappen, Schwamm und Wasser. Tore wurden gereinigt, auch der darüber in großen Buchstaben prangende Schriftzug „Feuerwache Elbingerode“ gesäubert.