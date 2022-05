Filmstudenten aus Baden-Württemberg drehen Kurzfilm im Oberharz

Hasselfelde - Vorbei an Baumstümpfen und über trockene Äste stapft die junge Frau bergan. Aus dem Off hört man sie sagen: „Alle sagen mir, ich soll zufrieden sein, weil doch noch alles in Ordnung ist. Aber sie haben nicht gesehen, was ich gesehen habe.“ Mit dem Videoclip geben die Filmemacher einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer von „Anna – Tales for tomorrow“ erwartet.