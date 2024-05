Essens-Automat in Benneckenstein Foodbox im Oberharz: Regionale Spezialitäten und kulinarische Besonderheiten

In der Foodbox am Werk 3 in Benneckenstein werden zu Pfingsten besondere Würste angeboten. Dort kann man einkaufen, auch wenn die Läden schon geschlossen sind. Was man sonst noch darin finden kann.