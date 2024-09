An der Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode kommen Besucher nun auch kulinarisch auf ihre Kosten. Welche Leckereien und Snacks auf der Speisekarte des neuen Foodtrucks stehen.

Neues Imbiss-Angebot für die Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode

Foodtruck an Touristenattraktion

Wernigerode. - In die Geschichte der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) einzutauchen macht hungrig. Toben sowieso. Abhilfe gibt es für die Besucher von Dampflokwerkstatt und Erlebnisspielplatz direkt am Heltauer Platz in der Wernigeröder Innenstadt - dort hat nun ein Foodtruck seinen Stammplatz.