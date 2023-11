Wernigerode - Der Natur im Harz geht es schlecht. Durch ein Projekt soll die Veränderung der Landschaft veranschaulicht werden. Harz-Besucher und Wanderer können sich mit einfachen Mitteln mit einbringen und helfen.

An mittlerweile 13 Fotostellen im Harz sollen mit Hilfe von Wanderern die Veränderungen des Waldes dokumentiert werden. "Die Fotospots sollen helfen, den Blick der Gäste auf unsere Wälder und ihre aktuell dramatische Situation zu lenken", sagte Carola Schmidt vom Harzer Tourismusverband gegenüber der deutschen Presseagentur. Es gehe aber auch darum, das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der Natur zu fördern und für ein nachhaltiges Lebens- und Reiseverhalten zu werben.

Die Hinweistafeln wurden durch den Nationalpark Harz, die Niedersächsischen Landesforsten und den Landforstbetrieb Sachsen-Anhalt errichtet und vom Harzer Tourismusverband finanziert. Sie sind mit Aussparungen versehen, die den Fokus auf jeweilige Landschaftsausschnitte lenken. In diesen würden klimabedingte Veränderungen in besonderer Weise sichtbar. Besucher können durch die Aussparungen fotografieren und Bilder bei der Plattform Instagram mit dem Hashtag #derwaldruft hochladen. Dort existieren bereits mehr als 5.000 Beiträge wie diese hier:

Die Macher hoffen, dass so das Pflanzenwachstum und die Naturdynamik in den nächsten Jahren optisch nachvollzogen werden können. Das Vorhaben ist Teil der Initiative "Der Wald ruft.", mit der mehrere Partner über die Entwicklung im Harz informieren wollen.

An diesen Stellen stehen die Hinweistafeln: Verlobungsurne bei Alexisbad, Güdel Bank am Wellnerweg zwischen Altenau und Torfhaus, Jungfernklippe in der Blochschleife bei Altenau, Schluftwasserkurve an der Brockenstraße, WaldWandelWeg bei Torfhaus, Bremer Hütte bei Ilsenburg, Achtermannkuppe, Eselsplatz bei Osterode-Lerbach am Harzer-Hexen-Stieg, Ballerweg in Bad Sachsa, Buchenberg in Bad Sachsa, Waldspendeprojekt in der Nähe der Plessenburg und an an der Talsperre Königshütte und am Rodelhaus in Braunlage.