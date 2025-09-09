Pilzberater helfen im Landkreis Harz, wenn Sammler Fragen zu ihren gefundenen Pilze haben. Wie eine Beratung abläuft und welche Fragen häufig gestellt werden, berichtet eine Pilzberaterin aus dem Oberharz.

Fragen zum Pilze sammeln im Oberharz? Diese Antworten gibt eine Pilzberaterin

Im Oberharz können Pilze, wie unter anderem Rotkappen, gesammelt werden.

Oberharz am Brocken. - In den Herbstmonaten wird der Wald zum beliebten Ziel für Pilzsammler. Doch was, wenn Sammler mit vollem Korb nach Hause kommen und unsicher sind, welche Arten sie gesammelt haben? In solchen Fällen helfen Pilzberater vom Landkreis Harz. Eine von ihnen ist Gabriele Dietrich aus Allrode.