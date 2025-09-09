Für die Ohrekicker startet die Saison mit Herzklopfen. Sie werden Mitte September gegen Mannschaften der großen Vereine von Rhein und Ruhr antreten.

Die F-Jugend der Ohrekicker fährt nach Leverkusen. Dafür gab es schon mal Jacken, die Trainer und Immobilienexperte Alexander Siering spendiert hat.

Wolmirstedt. - „Im Bördekreis gehört das Team zu den Champions“, sagt Trainer Alexander Siering über seine Fußballmannschaft. Nun suchen die Ohrekicker der F-Jugend die große Herausforderung. Sie werden Mitte September nach Rheinland-Pfalz reisen und dort womöglich gegen die Jugendmannschaften der großen Bundesliganamen wie Leverkusen, Dortmund und Bochum spielen, außerdem treten auch belgische und französische Vereine an. „Unser Ziel ist es, überall mitzuspielen“, sagt Alexander Siering.