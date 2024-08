An Sportunterricht ist in der Turnhalle der Wernigeröder Francke-Schule gerade nicht zu denken. Wie die Verwaltung bestätigt, liegt ein Wasserschaden vor. Dabei sind Schul-Neubau und Sportplatz gerade erst eingeweiht worden.

Wernigerode. - Die Turnhalle der neuen Francke-Grundschule in Wernigerode ist nicht nutzbar. Statt Schülern, die Bodenturnen und Ballspiele üben, sind derzeit nur Heizlüfter in den Räumen aktiv, bemängeln Eltern. Gerüchte über Baumängel machen die Runde. Was ist an ihnen dran?