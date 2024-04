Warum der Öffnungstermin für das Freibad in Elend verschoben werden musste und welche Veranstaltungen bereits feststehen. Ab dieser Saison gibt es zudem ein neues Sport-Angebot.

Freibad im Oberharz: Wann der Badespaß in Elend beginnt und was es dort Neues gibt

Elend. - Im Waldfreibad Elend gewinnt das Unternehmen Saisoneröffnung an Fahrt. Wie der erste Vorsitzende vom Waldbadverein Elend, Stefan Kopka, auf Anfrage erklärt, seien bei der letzten Mitgliederversammlung die nächsten Aktivitäten koordiniert worden. Bis auf den ursprünglich geplanten Eröffnungstermin, der am 1. Juni vorgesehen war, sieht Kopka die Planungen des Vereins im vorgesehenen Zeitplan.

Dass das erste freudige Anbaden nun nicht am 1. Juni, stattfindet, sondern Sonntag darauf, hat einen ganz trivialen Grund. „Der hiesige Kirchenverein hatte für den Sonnabend bereits seit längerem eine Veranstaltung geplant. Daher haben wir uns kurzfristig während unserer letzten Mitgliederversammlung darauf verständigt, die Eröffnung einen Tag zu verschieben“, so Kopka.

Vereinshaus und Spielgeräte werden auf Vordermann gebracht

Kopka freut sich, dass einige Vereinsmitglieder seinem Aufruf für mehr Unterstützung und aktive Beteiligung bei den Vorbereitungen sowie Arbeitseinsätzen nachgekommen seien.

Und die werden auch gebraucht. Sieben Arbeitseinsätze sind vom Vorstand eingeplant. Hergerichtet werden soll nicht nur wieder das Vereinshaus, auch die Außenanlagen und Spielgeräte sollen auf Vordermann gebracht werden. Über die Ausweisung der Flächen für Liegemöglichkeiten werde wie über den Verbleib des riesigen Minions, der bei vielen Besuchern Kultstatus genießt, noch beraten.

Veranstaltungen in Freibad-Saison

Innerhalb der Woche könne das Bad von 12 bis 18 Uhr, am Wochenende bereits ab 10 Uhr genutzt werden. Bis zur Saisoneröffnung solle des Weiteren das Becken gereinigt sowie Blumenkästen bepflanzt und Hecken geschnitten werden, hieß es dazu weiter.

Gesprochen worden sei aber über die Gestaltung des angrenzenden und zum Freibad gehörenden Hangs hinter dem Schwimmbecken, dort, wo der Minion steht. So habe sich der Verein mit dem zuständigen Revierförster darüber bereits ausgetauscht, aber noch nichts Genaueres festgelegt.

Die Veranstaltungstermine im Waldfreibad Elend wurden ebenfalls festgezurrt. So findet das sehr beliebte Waldbadfest mit dem Wasserkistenrennen am 13. Juli statt, die Irische Nacht soll die Besucher am 29. Juni verzaubern.

Verlängerung der Badesaison in Elend möglich

Während über einige Festivitäten noch nachgedacht wird, nimmt der Beachvolleyballplatz bereits feste Strukturen an. Vereinsvorstand Mike Bauer dankt in diesem Zusammenhang Nationalparkranger Robby Meißner aus Schierke stellvertretend vom dortigen Volleyballverein, der dafür die benötigten Pfosten und ein Volleyballnetz „klargemacht“ habe.

Das Angebot dürfte ganz nach dem Geschmack der Badbesucher sein, die den Beachvolleyballplatz vielleicht sogar länger als geplant nutzen könnten. „Die Freibadsaison soll eigentlich am 31. August enden, das Abbaden Anfang September stattfinden. Spielt das Wetter mit, sei aber durchaus ein Verlängerung der Badesaison möglich, so Kopka.

Eintrittspreise im Freibad Elend

Die Preise würden so bleiben wie gehabt. Erwachsene 4 Euro, ab 16 Uhr kostet der Nachmittagspreis 2 Euro, ab 17 Uhr werde eine Spende erbeten, Kinder haben freien Eintritt. Nach der Saison will der Vorstand Ende September ein Dankeschön-Grillen für alle Helfer veranstalten. Kopka: „Wir wollen einfach das honorieren, was durchaus nicht überall selbstverständlich ist – ehrenamtliches Engagement für unseren Ort!“