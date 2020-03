In Blankenburgs Ratskeller ist seit dem Herbst wieder Leben eingekehrt. Das historische Gewölbe soll nun zur Kulturstätte werden.

Blankenburg l „Wir sind überzeugt, dass Blankenburg viele kreative, künstlerische Köpfe hat, die sich nur noch nicht trauen, ihr Talent zu zeigen“, sagt Dusty Mehnert. Die Koordinatorin des Treffpunkts Rathaus von der Arbeitsförderungsgesellschaft Harz will all jenen verborgenen Talenten nun ein Forum bieten: Im Ratskeller sollen ab Juni Kleinkünstler aus der Stadt und ihren Ortsteilen ihr Können zeigen. „Willkommen ist jeder – egal, ob er oder sie Comedy, Musik, Poetry Slam, eine Magiershow oder etwas präsentieren möchte, woran wir noch gar nicht denken“, erläutert Mehnert.

Das altehrwürdige Gewölbe sei für Veranstaltungen dieser Art „prädestiniert“, pflichtet ihr Kooperationspartner Stephan Nickell bei. „Die Akustik ist fantastisch.“ Das Konzept sei an die Offene Bühne Harz angelehnt, die 2013/14 im B-Treff, der heutigen Bibliothek in der Tränkestraße, vor ihrem Umzug nach Thale eine Erfolgsgeschichte gewesen sei. „Wir sind gespannt auf die neuen Künstler aus der Region“, sagt Nickell. Die Auftritte sollten maximal 20 Minuten lang sein, nach Absprache auch länger.

Genussabende

Die Bühne für Jedermann ist beileibe nicht alles, was die Organisatoren für die Begegnungsstätte im Untergeschoss des Rathauses geplant haben: Anfang Mai soll sie Schauplatz für einen „Abend des regionalen Genusses“ werden. „Viele Harzer wissen gar nicht, was alles in ihrer direkten Umgebung hergestellt wird“, erklärt Mehnert. „Deshalb wollen wir keine große Messe organisieren – stattdessen sollen Kunden und Erzeuger bei uns direkt ins Gespräch kommen.“ Noch sei sie auf der Suche nach Ausstellern. Ebenso gibt es noch freie Tische bei der Kindersachenbörse.

Wegen der großen Resonanz beim ersten Angebot dieser Art wird am Montag, 9. März, um 17.30 Uhr zudem erneut ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern und Großeltern angeboten. „Dank Unterstützung der AOK Sachsen-Anhalt sind die Lehrgänge, die natürlich auch Tanten und Onkel besuchen dürfen, kostenfrei.“

Hilfsangebote

Die Organisatoren vom Treffpunkt Rathaus kooperieren nun außerdem mit dem Verein Hallo Leben aus Quedlinburg. „Die Gruppe hat sich erst vor gut einem Jahr gegründet, alle Mitglieder haben Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen – und wollen darüber sowie über Hilfsangebote aufklären und Betroffene entstigmatisieren“, berichtet Dusty Mehnert.

Am Mittwoch, 11. März, heißt es um 18.30 Uhr „Intuitive Musik mit Handpan“. Mit diesen Ufo-ähnlichen Instrumenten könne jeder schnell schöne Melodien erschaffen, verspricht die AfG-Mitarbeiterin. Es folgt am Mittwoch, 18. März, ebenfalls um 18.30 Uhr ein Abend zum Thema „Was tun in der Krise?“, an dem es um die psychologische Bewältigung schwieriger Lebenslagen geht. Ein Tai-Chi-Kurs beginnt am 25. März um 18.30 Uhr. „Unsere Meditationskurse im März sind leider schon alle ausgebucht, doch im April und Mai geht es weiter“, verspricht Mehnert.

Kulturell wird es wieder am Freitag, 27. März: Um 19 Uhr liest der Blankenburger Autor Wolfgang Schilling aus seinem Buch „Napola – verführte Elite im Harz“. Der Eintritt kostet drei Euro, dazu werden Getränke „zum kleinen Preis für jeden Geldbeutel verkauft“, kündigt die Organisatorin an.