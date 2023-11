Ein Vater genießt mit seinem Sohn die Eisfläche in der Schierker Feuerstein Arena. In dem kleinen Krapprot hat die Eislauflaison begonnen. Mit Angeboten wie Eislaufschule für Anfänger und Eisdisko ist die Eisbahn ein beliebter Treffpunkt für Gäste und Besucher aus der Harzregion

Schierke - Schierke ist heiß auf Eis. Am Wochenende ist das Örtchen unterhalb des Brockens in die Schierker Wintersportwochen gestartet. Wer also Lust auf Sport und Spaß im Winter hat, ist dort in den kommenden drei Wochen willkommen.

„Wir haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt“, so Andreas Meling, Chef der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG). Insgesamt 43 Angebote stehen bis zum 19. Februar im Veranstaltungsprogramm – darunter Winterwanderungen, Skilanglaufkurse für jedermann, Schnupperrodeln auf der neuen Rennrodelbahn, Wintercampen und Vorträge. Vor allem auch die Kinder sollen auf ihre Kosten kommen – mit Eisfasching, Iglufest und Rodeln im Fackelschein.

Dafür brauche es natürlich noch etwas mehr Schnee. „Aber wir sind da sehr optimistisch“, so Andreas Meling mit Blick auf die aktuellen Wetterprognosen. Die meisten Angebote seien auch ohne Schnee möglich. „Es ist unser großes Glück, dass wir in Schierke die Feuerstein-Arena haben, wo wir relativ unabhängig vom Wetter sind.“ So konzentriert sich ein Großteil der Angebote in der Arena, die in den kommenden drei Wochen täglich geöffnet ist. Freuen können sich die Besucher auf Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Eishockeyspiele und Eisdiskos.

Andreas Meling sowie die Partner der WTG hoffen nun, dass das Programm gut ankommt. Und das sowohl bei den Harzern als auch bei den vielen Gästen, die derzeit in Schierke ihren Urlaub verbringen. Der Brockenort sei nämlich so gut wie ausgebucht.

Dass das Interesse groß ist, hat sich bereits zur Eröffnung am Samstag gezeigt. Eisregen und Sturm zum Trotz – die Arena wurde regelrecht von Eisläufern gestürmt. Die Show der Eisakrobaten von Turtlestyle verfolgten unter anderem auch Wernigerodes OB Peter Gaffert (parteilos), Stadtratspräsident Uwe-Friedrich Albrecht, Landrat Thomas Balcerowski und Schierkes Bürgermeisterin Christiane Hopstock (alle CDU).