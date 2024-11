Das Projekt Jugendclub in Benneckenstein nimmt immer konkretere Züge an. Für wann die Eröffnung der neuen Anlaufstelle für Jugendliche im Oberharz geplant.

Jugendclub als neue Anlaufstelle für junge Leute im Oberharz: Was Besucher dort künftig erwartet

Freizeitraum in Benneckenstein

In der ehemaligen Tourist-Info in Benneckenstein soll der neue Jugenklub eröffnet werden.

Benneckenstein. - Bis der neue Jugendclub in Benneckenstein öffnen kann, gibt es noch einige offene Punkte, die zu klären sind. Einen großen Schritt näher ans Ziel sind nun die Verantwortlichen in Benneckenstein und der Stadt Oberharz am Brocken zusammen mit den Jugendlichen gekommen.