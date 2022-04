Für Grundschule Benneckenstein werden Lehrer zur Vertretung gesucht

Ausfälle beim Personal haben die Grundschule in Benneckenstein ins Trudeln gebracht. Eltern befürchten, dass die Unterrichtsversorgung ihrer Kinder leidet.

An der Grundschule in Benneckenstein findet der Unterricht krankheitsbedingt derzeit nurin abgespeckter Form statt.

Benneckenstein - Erst gar kein Unterricht, dann ein reduzierter Stundenplan: Die Eltern der Grundschule in Benneckenstein sind besorgt. Mehrere Erkrankungen in der Lehrerschaft haben den Betrieb am Teilstandort des Grundschulverbundes Elbingerode-Benneckenstein durcheinander gewirbelt. „Von einer Unterrichtsversorgung kann nicht die Rede sein“, sagt Volker Herholt, Elternsprecher der vierten Klasse.