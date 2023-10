Um mobil zu sein, ist Gabor Schneider aus Rübeland seit einem Badeunfall auf den Rollstuhl angewiesen - und auf ein Auto, das an seine Bedürfnisse angepasst ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rübeland/vs. - Mit Mitleid kann Gabor Schneider so gar nichts anfangen. Mit Betteln ebenso wenig. „Aber was bleibt mir anderes übrig?“, fragt der Rübeländer. Rund um die Uhr ist er auf Hilfe angewiesen, bei jedem noch so kleinem Handgriff, über den andere nicht nachdenken würden. Tat er früher auch nicht, räumt er ein. Früher, das war vor dem 6. August 2010. Seit diesem Tag ist Gabor Schneider vom Hals abwärts gelähmt.