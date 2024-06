Wurden in einer Wernigeröder Kita Kinder misshandelt? Laut Gericht besteht ein „hinreichender Tatverdacht“ gegen eine Erzieherin. Was der Frau vorgeworfen wird und wie der Fall jetzt weitergeht.

Nach Misshandlungsvorwürfen in Wernigeröder Kita: Anklage gegen Erzieherin

Wernigerode. - Was ist Krippenkindern in der Wernigeröder Kita „Musikus“ wirklich widerfahren? Diese Frage beschäftigt nun das Jugendschöffengericht in Wernigerode. Gegen eine Erzieherin der städtischen Einrichtung ist Anklage erhoben worden.