Autofahrer in Wernigerode sind verärgert: Die Sperrung der Kanzleistraße dauert länger als anfangs geplant. Am Ende soll das für Verkehrsteilnehmer und Anwohner sogar Vorteile bringen, versprechen die Stadtwerke.

Großbaustelle: Wann werden Kanzleistraße und B244 in Wernigerode wieder freigegeben?

Geduldsprobe für Autofahrer: Die Kanzleistraße in Wernigerode ist noch immer gesperrt.

Wernigerode. - Autofahrer auf dem Wernigeröder Innenstadtring brauchen derzeit viel Geduld: Ein rund 130 Meter langes Stück der Bundesstraße 244 ist seit Monaten eine Großbaustelle, nun dauert auch noch die Vollsperrung der Kanzleistraße direkt daneben länger als ursprünglich geplant. Doch das ist eine gute Nachricht für Verkehrsteilnehmer und Anwohner, heißt es von den Stadtwerken Wernigerode als Auftraggeber.

Zunächst hatte der Energieversorger vor, vom letzten Bauabschnitt für die Erweiterung des Fernwärme-Netzes unter der Johann-Sebastian-Bach nur einen Abzweig der Leitung in die Kanzleistraße zu legen - diese Arbeiten sollten bis 20. Juni dauern. Danach sollte das Landesgymnasium für Musik ans Netz angeschlossen werden: „Was eine Baustellenphase bis August bedeutet hätte“, erläutert Stadtwerke-Sprecherin Stefanie Dunkel.

Um die Unannehmlichkeiten für alle Betroffenen so gering wie möglich zu halten, plante das kommunale Unternehmen in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde um: Das Gymnasium wird parallel zu den Arbeiten auf der B 244 an die Fernwärme-Leitung angebunden. Tatsächlich könne somit die Bauphase verkürzt werden.

Bauarbeiten in Wernigerode: Verkehr bleibt bis Mitte Juli einspurig

Beide Straße sollen voraussichtlich am Freitag, 11. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin bleibt wohl auch die Baustellenampel stehen, die den nun einspurigen Verkehr am Mini-Kreisverkehr von Bach- und Kanzleistraße regelt. An dieser Stelle wird neuer Asphalt eingebaut, erläutert die Stadtwerke-Sprecherin. Alle Arbeiten liegen ihr zufolge im Zeitplan.

Dunkel verspricht: „Mit dem Anschluss des Landesgymnasiums für Musik an das Stadtwerke-Fernwärmenetz ist die Großbaustelle Johann-Sebastian-Bach-Straße sowie Kanzleistraße dann endgültig abgeschlossen.“ In das Projekt investiert das Unternehmen dieses Jahr rund 200.000 Euro.