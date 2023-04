Auch für Späße war Otfried Wüstemann (links) stets zu haben: In der Holtemme sei Gold gefunden worden – zusammen mit seinem Freund Ulrich Eichler war er 2014 beim April-Scherz der Volksstimme dabei.

Sorge/Harzkreis - Eben noch als umtriebiger und schier nimmermüder Kommunalpolitiker für sein Heimatdorf Sorge unterwegs. Als Experte damit beschäftigt, Fischen optimale Lebensbedingungen zu schaffen oder Kindern Natur und Umwelt zu erklären – und nun so plötzlich nicht mehr da: Der völlig unerwartete Tod des Sorger Ortsbürgermeisters Otfried Wüstemann hat viele Harzer geschockt. Wüstemann ist, wie am Osterwochenende bekannt wurde, am 4. April 2023 nach schwerer Krankheit gestorben. Mit nur 69 Jahren und noch voller Pläne und Vorhaben, wie Ulrich Eichler, einer seiner besten Freunde und Wegbegleiter berichtet.