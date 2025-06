So etwas gab es in Wernigerode noch nie - am Stadtrand entsteht derzeit eine Eventlocation, die für jeden Geschmack etwas bieten soll: Der Zeltpalast Harz. Wann er eröffnet wird und elche Veranstltungen bereits fest eingeplant sind.

Am Ortseingang von Wernigerode, am Auerhahnring, entsteht derzeit die größte Eventlocation in der Region - der Zeltpalast Harz.

Wernigerode. - Noch lässt sich nur erahnen, was dort am Ortseingang von Wernigerode, nahe der Hasseröder-Brauerei, entsteht: Riesige Pfeiler ragen in die Luft, weiße Planen werden daran befestigt. Was noch an ein Zirkuszelt erinnert, soll schon bald ein Ort zum Feiern, Mitfiebern und Staunen sein: der Zeltpalast Harz im XXL-Format.