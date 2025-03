Kletterfans im Harz dürfen sich freuen: Nach mehrjähriger Schließung steht der „Kletterwald Brocken“ in Ilsenburg kurz vor dem Neustart. Wann die Attraktion wieder öffnen soll und was Besucher erwartet.

Ilsenburg. - Seit einiger Zeit sind auf dem Gelände des Kletterparks in Ilsenburg Handwerker tätig. Es sind nur zwei, denn Fachleute auf diesem Gebiet sind bundesweit knapp, wie Neu-Eigentümer Norman Graudenz aus Hamm erklärte. Der 44-Jährige betreibt in der Bundesrepublik inzwischen fünf Kletterparks. Nach Hamm, Soest, Paderborn, Steinau und Kassel soll Ilsenburg nun der sechste Kletterpark in seinem Portfolio werden – und laut Graudenz der größte in der Harzregion.