Die Grundsteuerreform greift ab Januar 2025. Das hat Folgen für Besitzer von Wohnhäusern, viele Gemeinden im Harz sind unsicher bei der Suche nach einer Lösung. In Wernigerode ist nun eine Entscheidung gefallen.

Grundsteuerreform: Was Hausbesitzer 2025 in Wernigerode zahlen müssen

Wie hoch die Grundsteuer B in Wernigerode 2025 ausfällt, steht jetzt fest.

Wernigerode. - Immobilienbesitzer in Wernigerode müssen sich 2025 auf neue Hebesätze bei der Grundsteuer B einstellen. In der Diskussion waren mehrere Modelle. Nun hat der Stadtrat entschieden: Eigentümer von Häusern, Wohnungen und Mietwohngrundstücken müssen etwas tiefer in die Tasche greifen.